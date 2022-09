Delfine Persoon neemt de handschoen op voor maatwerkbedrijf Mariasteen

Ze zal die dag niet in de ring staan, maar sollicitanten kunnen haar ontmoeten en een initiatiecursus boksen winnen. De Hoogleedse ging met plezier in op het voorstel om ambassadeur van de jobdag te worden. “Het is belangrijk dat mensen kansen krijgen in maatwerkbedrijven. Maar net zoals elders is het moeilijk om technische profielen te vinden om de teams te coachen. Wie kampt met ziekte of een arbeidshandicap mag niet aan de kant gezet worden in de maatschappij. Een extra motivatie dus voor mij om dit project te ondersteunen. Bovendien was de sfeer tijdens de fotoshoot in de metaalafdeling erg respectvol. Dat laatste is ook in de boksring belangrijk.”