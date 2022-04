Deelfietsproject ‘Bikes4All’ afgetrapt in Hooglede

Het deelfietspunt is het resultaat van een brede samenwerking tussen de gemeente, het OCMW, Zonder Zulle, WZC Ter Linde, vzw Uniek (De Waaiberg), Groep Gidts, Hoeve Ter Kerst (Eetcafé) en Dominiek Savio. Om fondsen te verzamelen voor de aankoop van enkele fietsen, werd in september 2021 al een crowdfundingcampagne gelanceerd onder de noemer ‘Fietsen Voor Fietsen’. Die campagne werd een succes. “Dankzij de gulle giften van onze sympathisanten verzamelden we de nodige 6.951 euro”, laat Olivier Van Leynseele van Dominiek Savio weten. “Met cofinanciering van G‐Sport Vlaanderen kochten we onder andere duofietsen aan en lieten we een driewieler-tandem elektrisch maken.”

Fietstochtje door Gits

Die fietsen zijn nu opgenomen in het aanbod van het nieuwe fietsdeelpunt. Iedereen kan er gebruik van maken, al was en is de opzet van het project nog steeds om mensen met verminderde mobiliteit, zoals ouderen of mensen met een beperking, de kans te geven om samen een ritje te maken. Dat laatste werd vrijdag ook in de praktijk gebracht. Bewoners, partners en sympathisanten fietsten van het kasteeldomein van Dominiek Savio tot aan Ter Linde, om daarna te eindigen in De Waaiberg. Wie zelf de fietsen wil testen, kan terecht bij Infopunt Trimard.