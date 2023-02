De Zonnebloem zwaait juf Monique uit

Monique begon haar loopbaan in 1981 en stond twee jaar later al voor het eerst voor de klas in De Zonnebloem. Vier decennia later werd ze dinsdag de hele dag door stevig in de bloemetjes gezet door de school. Zo werd ze ‘s morgens vroeg bij haar thuis in de Nieuwkerkestraat opgepikt met een minibusje van Reizen Patteeuw, waarmee zij en haar man vaak reizen. All mocht ze dinsdag ook op reis gaan binnen de muren van de school. Met een pensioenkoffertje in de hand trok ze van klas naar klas, waar ze telkens een opdrachtje diende te volbrengen. Tot slot zongen alle leerlingen samen een aangepast pensioenliedje voor de juf, op de tonen van ‘Laat de Zon in je Hart’.