Davidsfonds strikt politicoloog Hendrik Vos voor lezing

Roeselare “Enkele dagen op hotel, B&B of in huis druggebrui­ker en dan weer weg”: Nederland­se drugsdea­lers krijgen tot 4 jaar cel

Via sociale media in Nederland jongeren ronselen om enkele dagen vanuit een hotel, B&B of de woonplaats van drugsgebruikers drugs te verkopen. Dat is één van de nieuwe werkwijzen die Nederlandse drugsbendes gebruiken om onder meer in de Roeselaarse regio drugs aan de man te brengen. Drie Nederlanders konden geklist worden en kregen dinsdag celstraffen van 15 maanden tot 4 jaar.

10:29