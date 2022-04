Davidsfonds schenkt ‘schoolbibbonnen’ aan Gits Groeit

Roeselare Openlesdag bij Hogeschool Vives

Benieuwd naar hoe een lesdag er uitziet bij Hogeschool Vies? Op woensdag 27 april zet de hogeschool haar deuren wagenwijd open voor toekomstige studenten. Dankzij een openlesdag kunnen zij ontdekken hoe het voelt om een les mee te volgen in het hoger onderwijs en hoe het leven op campus eruitziet. Dat kan zowel voor bachelor- als graduaatsopleidingen in alle campussen en dus ook in de campus langs de Wilgenstraat in Roeselare. Info en inschrijvingen op www.vives.be.

7:51