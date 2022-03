Davidsfonds organiseert gespreksavond over Schotland

Roeselare Bewoners WZC De Zilverberg maken kennis met authentie­ke Balkan cultuur

Nadat de bewoners van woonzorgcentrum De Zilverberg enkele weken terug in Afrikaanse sferen vertoefden, maken ze deze week kennis met de Balkan. Woensdagmiddag genoten de bewoners van een optreden van volksdansgroep Choronde die uitgedost in typische klederdracht en op traditionele Oost-Europese muziek het beste van zichzelf gaf op verschillende locaties in het WZC. Maar eerder deze week maakten ze al kennis met typische lekkernijen, van wodka tot golabki of gevulde koolrolletjes. Nog op het programma staan een reis door Oost-Europa aan de hand van verschillende steden en live-muziek. “Alles gebeurt in het kader van ‘VIVIAL…Muziek die verbindt’”, vertelt Guido Declercq van La Baracca vzw. “Bedoeling van het hele opzet is de nieuwkomers onder het personeel de kans te geven alle aspecten van hun cultuur te tonen aan collega’s en bewoners.”

15:28