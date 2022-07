Davidsfonds bezoekt Sadef

Roeselare Viva Verne heropent nooit meer, bezieler Henk wil zich focussen op Bar Giraf: “Moeilijke beslissing, maar we hadden geen andere keuze”

Viva Verne, het populaire cafeetje dat in 2012 opende in de Kermisstraat, gaat definitief dicht. Henk De Gheldere, die ook Bar Giraf in de Sint-Amandsstraat en sinds kort ook zomerbar Viva Vaart runt, vindt niet genoeg personeel om zowel Bar Giraf als Viva Verne draaiende te houden. “Al sinds december zoeken we twee fulltime medewerkers. Maar die zoektocht heeft niks opgeleverd”, zucht hij.

