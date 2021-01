Daniël (77) doet collectie van 4.000 bierflesjes, 5.000 glazen en 10.000 bierkaartjes van de hand: “In de container? Dat krijg ik niet over mijn hart”

Roeselare Trouwzaal niet beschik­baar door bouw nieuw stadhuis: koppels geven elkaar voortaan jawoord in KOERS. Museum van de Wieler­sport

21 januari Wie in Roeselare in het huwelijksbootje stapt, zat dat vanaf juli op een wel heel unieke locatie doen: de Zaal der Wereldkampioenen in KOERS. Museum van de Wielersport aan het Polenplein. Vanaf de zomer is de trouwzaal in het stadhuis niet meer toegankelijk is door de bouw van het nieuwe stadhuis en de renovatie van het historisch gedeelte.