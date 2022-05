Dan toch geen flats bovenop nieuwe schoolgebouwen Dominiek Savio: buurtontwikkelaar Triamant haakt af

Roeselare Babylon Circus eerste naam voor Plein Publique

Plein Publique is terug. Het gratis totaalfestival dat traditioneel tijdens het Roeselaarse Batjesweekend in het Noordhof wordt georganiseerd, werd zowel in 2020 als 2021 geschrapt omwille van de coronacrisis. Maar dit jaar steekt het festival opnieuw de kop op. Organisatoren vzw Luster en De Spil palmen op zaterdag 25 en zondag 26 juni opnieuw het park tussen de Noordstraat en de Kattenstraat in. Zeven weken voor het feestgedruis er losbarst, lost de organisatie een eerste naam. Op zondag 26 juni verwelkomen ze Babylon Circus in het Noordhof. Babylon Circus is een legendarische Franse band uit de jaren ‘90, die met hun succesvol album ‘State of Emergency’ telkens opnieuw het publiek weet mee te krijgen. Met een aanstekelijke mix van ska, chanson, rock en reggae zullen ze ongetwijfeld ook Plein Publique op stelten zetten. Meer op https://www.pleinpublique.be/.

9 mei