Dak bouwvallig berghok naast woning ingestort in Gits: “De tafel stond gedekt, en dan plots een luid gerommel.”

Iets over 18 uur schrok het koppel uit de Turkeyenstraat zich een hoedje. “De tafel voor het avondeten was net gedekt toen we plots een luid gerommel hoorden”, aldus de vrouw des huizes. “Ik dacht eerst dat er langs de straat een ongeval was gebeurd maar het dak van ons berghok bleek te zijn ingestort. Ik schrok me rot. We gebruikten het hok nog voor het opbergen van materiaal. Gelukkig bleven we zelf nog ongedeerd.” De brandweer van de zone Midwest snelde ter plaatse en zorgde er voor dat niemand nog het berghok kon betreden. Wat de instorting precies veroorzaakte, is niet duidelijk. Het hok bevond zich wel in een bouwvallige toestand.