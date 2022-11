Cultuurtrofee en affiche-awards worden geschrapt en vervangen door fotowedstrijd: “Er zat wat sleet op de formule”

“We merkten de voorbije jaren dat er wat sleet op de formule zat”, aldus cultuurschepen Frederik Sap (Allen 8830). “Veel verenigingen voeren tegenwoordig vooral digitaal promotie voor evenementen, waardoor affiches toch wat aan belang ingeboet hebben. De Cultuurtrofee (die om de twee jaar aan verenigingen of personen werd uitgereikt die zich verdienstelijk maakten op cultureel vlak - red.) is zeker waardevol geweest, maar we vonden het tijd voor iets nieuws.”

Nieuw avondvullend cultuurevent

In de plaats komt een fotowedstrijd voor alle inwoners van de gemeente. Fotograaf worden uitgedaagd om het (im)materieel erfgoed van onze gemeente in beeld te brengen. Foto’s kunnen tot eind augustus 2023 ingediend worden. In september zal een publieksprijs en juryprijs uitgereikt worden. “De fotowedstrijd betekent voor alle duidelijkheid niet dat we de lokale culturele spelers uit het oog verliezen", aldus nog Sap. “Met de cultuurraad denken we volop na over een nieuw, avondvullend evenement. Een soort Cultuursoirée, waarbij we het rijke culturele leven van onze gemeente in de kijker zetten.”