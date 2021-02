Crowdfunding moet Emilia (4,5 maand) laten horen: “We hopen dat onze grootste schat de wereld straks zal kunnen ervaren zoals wij”

Valentijn 2020 kon niet mooier zijn voor Lynsey Rosiers en Michiel Provoost. Exact een jaar terug ontdekte het koppel dat ze zwanger waren van hun eerste kindje. Maar na amper een maand werden ze ruwweg van hun roze wolk gerukt. Bij een bloedcontrole werden sporen van het cytomegalovirus of CMV in Lynsey haar bloed ontdekt. “CMV is normaal vrij onschuldig en voor niet meer verantwoordelijk dan een stevige verkoudheid”, vertelt Lynsey. “Maar voor zwangere vrouwen houdt het meer risico in. Je kan het virus overdragen aan je ongeboren kindje en het kan vervolgens de hersenen aantasten. De sporen in m’n bloed waren mild, maar een vruchtwaterpunctie toen ik 21 weken zwanger was, toonde aan dat Emilia wel degelijk besmet was.”