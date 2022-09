Cliënten Dominiek Savio stellen straks eigen kantkloswerk tentoon in kasteel: “Aan sommige stukken werd maanden gewerkt”

“In ons dagcentrum kantklossen we eigenlijk al minstens dertig jaar elke week met de cliënten”, legt coördinator Veerle Wouters uit. “Kantklossen is een ambacht waar bijzonder veel geduld en doorzettingsvermogen nodig is. Enerzijds werkt het rustgevend, maar tegelijk haal je er veel voldoening uit, want met de basisslagen kan je echt al heel mooie dingen maken. Aan sommige stukken wordt maandenlang gewerkt, maar de eindresultaten zijn steevast absolute pareltjes. De creaties zijn bovendien erg divers. Sommige werken zijn eerder traditioneel, maar door verschillende materialen, kleuren en composities te gebruiken hebben andere werken dan weer een uitgesproken hedendaagse touch.”

Honderd grote en kleine werken

Het is de eerste keer dat Dominiek Savio de werken tentoon stelt. “We haalden de mosterd in 2019 in Aalst, waar we samen met de cliënten de kanttentoonstelling van Fernand Huts bezochten. Zo groeide het idee om ons werk ook eens aan het grote publiek te tonen. Eigenlijk hadden we de expo in 2020 willen organiseren, maar door corona moest het idee even in de koelkast. Al zorgde die extra tijd ervoor dat het aanbod nog groter werd. Alles samen zullen er in het kasteel zowat honderd grote en kleine werken te bewonderen zijn.”