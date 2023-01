Celstraf met uitstel voor man (38) die woning ter beschikking stelt voor cannabisplantage

De politie kreeg op 14 november een anonieme melding dat er op het adres van de jongeman in Hooglede een cannabisplantage zou zijn. Toen de politie ter plaatse ging, kwam beklaagde net buiten. Hij had een kleine hoeveelheid cocaïne bij zich. “Binnen vonden ze materiaal om een plantage op te zetten”, zegt het Openbaar Ministerie. “Waaronder 840 bloempotten, lampen, ventilatoren en de elektriciteit was ook al omgeleid om te kunnen aftappen.” Volgens de man stelde hij enkel zijn woning ter beschikking aan mannen uit Oostende en had hij verder niets te maken met de plantage. “Hij zou 5.000 euro per oogst krijgen”, pleitte zijn advocaat Filip De Reuse. “De afspraak was dat eens de plantage er zou zijn, hij daar niet meer zou komen. Hij had de vraag gekregen van kennissen uit Oostende. Omdat hij het financieel moeilijk had en zijn vriendin zwaar ziek was is hij ingegaan op het voorstel.” De man zat een tijdje in voorhechtenis en is nu veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel waarvan enkel de voorhechtenis effectief. Hij is ook veroordeeld tot een boete van 8.000 euro waarvan 2.000 euro effectief.