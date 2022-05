Buurt springt in de bres voor slachtoffers woningbrand in Hooglede: “Beter dichte buur dan verre vriend.”

Op vrijdag 29 april brak brand uit in de woning van het gezin met 2 zoontjes van 2 en 6 jaar. De schade was groot: de keuken brandde uit en de rest van de woning kwam onder een dikke laag roet te zitten. De volledige inboedel is verloren. De eerste dagen kon het gezin terecht in een crisiswoning in Sleihage, ondertussen woont het koppel met hun 2 kinderen op een appartement in Roeselare. Pas over 2 maanden zou er sprake kunnen zijn van een terugkeer naar hun woning in Hooglede.