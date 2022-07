Burapark is vanaf maandag drie keer zo groot, met mini-bowling en extra cafetaria

Ondanks de toenmalige coronasluiting maakte raakte rond de jaarwisseling bekend dat het speeldorp op termijn zou verdriedubbelen in oppervlakte van 600 naar 1.800 vierkante meter, doordat Saskia ook de leegstaande panden van Membri Meubelen en Multishop zou gaan inpalmen. Dat is ondertussen gebeurd. “Het is misschien snel gegaan, maar de kans om beide buurpanden in te schakelen kon ik niet laten liggen”, zegt Saskia. “Het was beter geweest dat ik nog een jaartje zonder coronamaat­re­ge­len had kunnen werken om wat te sparen, maar moeilijk gaat ook.”

Geen bowlingschoenen nodig

De blikvanger van het nieuwe gedeelte van Burapark, dat ook een eigen cafetaria heeft, zijn vier nieuwe mini-bowlingbanen. Die zijn centraal in de ruimte aangelegd en worden omzoomd door een gang met andere, losse elementen zoals een biljarttafel. “De banen zijn iets smaller en minder lang dan echte bowlingbanen, terwijl de ballen ook wat kleiner zijn, maar los daarvan is het spel eigenlijk precies hetzelfde als bij een echte baan. Iedereen kan een baantje huren en een potje bowlen met de kinderen. Bijkomend voordeel is dat je hier geen bowlingschoenen hoeft te dragen.”

600 vierkante meter springkasteel

Oorspronkelijk was het de bedoeling om nog voor de opening van de bowlingbaantjes eerst één groot, aangesloten springkastelencomplex van 600 vierkante meter in het pand ernaast onder te brengen, al koos Saskia uiteindelijk eerst voor de bowling. “Vooral om praktische redenen”, zegt ze. “Dat park bestaat uit verschillende onderdelen, die helemaal op maat gemaakt moeten worden en daar kruipt wel wat tijd in. Al hoop ik dat grote opblaaspark wel tegen het najaar te kunnen openen. In afwachting ervan komen een vijftiental springkastelen in die ruimte, dus niet getreurd.”

Minigolf en lasershooting

Daar houdt de ambitie nog lang niet op. “We willen beleving bieden voor het hele gezin, dus in een volgende fase is het de bedoeling om ook nog een minigolfparcours aan te leggen, wellicht ook in deze ruimte. Tot slot staat ook nog een lasershooting op de planning. Die zou ik willen onderbrengen in het gedeelte tussen het eerste gebouw van Burapark en de nieuwe ruimte met de springkastelen. Maar dat is nog toekomstmuziek.”

Het nieuwe Burapark, langs de Bruggesteenweg 2 in Gits, opent op maandag 1 augustus voor het eerst de deuren vanaf 14 uur. Door de uitbreiding past Burapark ook de openingsuren aan. Tijdens schoolperiodes zal het park behalve op woensdag, zaterdag en zondag ook op vrijdag geopend zijn. In de vakantieperiodes is het park dagelijks open. Inn het oorspronkelijke deel van Burapark blijft alles trouwens bij het oude.

