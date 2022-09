Brandweer gooit opnieuw deuren open in Hooglede

Kortemark Bakkerij viert 145ste verjaardag en gaat al zes generaties over van vader op zoon: “Toen ik begon kostte een brood 20 frank, nu is dat maal zes”

Echte familiebedrijven, ze bestaan nog. Bakkerij Kimpe in het centrum van Kortemark – vermaard voor de Kreketaart – is er zo eentje: ze viert 145 jaar. Ondanks de steeds stijgende kosten stopten Kurt Kimpe (46) en Wendy Gysels (44) hun zaak nog eens helemaal in het nieuw. “Met Brent staat de zesde generatie van vader op zoon klaar. We weten dus voor wie we werken”, knipogen de trotse ouders. We trokken met het koppel even terug naar de tijd van Germain, die op broodronde trok met zijn bakfiets.

