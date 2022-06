Brandweer Gits steekt de barbecue aan op 2 juli

Oostnieuwkerke Na 7 jaar verdachte van brandstich­ting bij agent milieupoli­tie geïdentifi­ceerd: “Lijkt op een wraakactie voor eerder pro­ces-ver­baal”

Zeven jaar nadat aan de woning van agent van de milieupolitie Dimitri Geerolf (52) in Oostnieuwkerke brand werd gesticht, is een verdachte geïdentificeerd. G.O. wordt verdacht van meerdere brandstichtingen, die als wraakactie dienden na incidenten. “De vrees dat de brand destijds iets te maken had met zijn beroep als agent lijkt waarheid te worden”, zegt advocaat Michiel Hoet.

