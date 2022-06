Bomvolle aula neemt afscheid van brandweerkorporaal Andy (50): “Voor altijd deel van onze ploeg”

Rumbeke Marleen Joossens is nieuwe directeur WZC Sint-Henricus

Het Woonzorgcentrum Sint-Henricus heeft een nieuwe directeur. Paul Callebert gaat op 1 juli met pensioen en wordt opgevolgd door Marleen Joossens die deze week aan de slag ging in het aan de Sint-Rochusstraat. Callebert blijft nog actief binnen het WZC tot eind augustus voor een goeie overdracht en om de verhuis naar de nieuwe oostvleugel mee in goede banen te leiden. Joossens woont in Ruiselede en is psycholoog van opleiding. In het verleden was ze aan onder meer aan de slag als stafmedewerker en projectmanager in het ziekenhuis AZ Sint-Lucas in Brugge, als teamcoach in de thuiszorg en als pedagogisch directeur van een zorginstelling voor jongeren.

