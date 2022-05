Blokken kan voortaan in de kerk van Hooglede: “Wie weet kan een beetje goddelijke hulp herexamens vermijden”

HoogledeVoor het eerst wordt in Hooglede de kerk opengesteld voor blokkende studenten. Daarvoor slaat de jeugddienst de handen in elkaar met de kerkfabriek. In de linkerbeuk komen twintig tafels voor evenveel studenten, terwijl er ook van de wi-fi en de koelkast in het vergaderlokaaltje gebruik gemaakt kan worden.

“De samenwerking kadert vooral in het zoeken naar een moderne invulling voor wat de kerk kan betekenen in de gemeenschap”, aldus jeugdschepen Arne De Brabandere (CD&V). “In datzelfde verband hebben we onlangs ook ‘kapitteldagen’ georganiseerd, waarbij gebrainstormd werd over toekomstige nevenbestemmingen voor de kerkgebouwen in Hooglede en Gits. De resultaten daarvan worden in juni voorgesteld, maar dit kan je gerust als een eerste stap zien. De mensen van de kerkfabriek sprongen trouwens meteen mee op de kar.”

Gemeenteraadszaal niet meer beschikbaar

Dat er nu een nieuwe bloklocatie opent is geen toeval. “In Gits gebruiken we net als vroeger opnieuw de zaal in het voormalige gemeentehuis, maar de gemeenteraadszaal in Hooglede openstellen zit er niet meer in”, gaat jeugdconsulent Arne Vangheluwe verder. “Die zaal wordt sinds de verbouwiingen nu ook gebruikt voor huwelijken en de agenda zit te vol om daar blokkende studenten in onder te brengen. Daarom zijn we bij de kerk gaan aankloppen. Er zijn al verschillende steden en gemeenten die dit aanbieden en dat lijkt veel positieve reacties op te leveren. Een kerk is een stille, rustgevende plek waar je prima kunt studeren. Misschien kunnen ze zelfs een beetje goddelijke hulp krijgen om herexamens te vermijden. Er is bovendien gratis Wi-Fi en studenten kunnen ook de koelkast en het koffieapparaat in de vergaderbox van de parochie gebruiken.”

Volledig scherm De kerk van Hooglede © Sam Vanacker

Wat als er een eredienst gepland staat? “Dan wordt er niet gestudeerd, maar we verwachten dat de hinder beperkt zal zijn de komende periode. Bij grote begrafenissen of huwelijken verwittigen we de studenten tijdig dat de kerk niet beschikbaar is. Indien nodig nemen we ook de tafels weg, al kunnen die bij gewone misvieringen perfect blijven staan. De ruimte is groot genoeg. We zien dit als een mooi proefproject dat misschien ook nog de komende jaren een vervolg kan krijgen.”

Zowel in de kerk van Hooglede als in het voormalig gemeentehuis van Gits kan er gestudeerd worden van maandag tot en met zaterdag (met uitzondering van woensdag in Gits), telkens van 8.30 tot 18 uur. In Gits kunnen studenten al vanaf volgende week terecht, in Hooglede kan het vanaf 23 mei. Meer info is terug te vinden op www.hooglede.be/blokken.

