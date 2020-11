Bestuurder onder invloed crasht tegen hoge snelheid en raakt zwaargewond: schade niet te overzien

Tielt/Roeselare Robin en Kéty verkennen de grenzen van de vrije liefde in ‘Free Love Paradise’: “Monogamie wordt overschat”

5 november Donderdagavond start op VTM 2 ‘Free Love Paradise’, een programma waarin drie Vlaamse en drie Nederlandse koppels de grenzen van de vrije liefde opzoeken in het zonnige Mexico. Kernvraag is of monogamie nog wel van deze tijd is. Robin Criel (25) uit Tielt en Kéty Szakács (21) uit Roeselare, die allebei geloven dat een open relatie moet kunnen, gingen het experiment aan. Of ze vandaag nog steeds een koppel zijn verklappen we niet, maar we hadden wel een openhartig gesprek met de twee West-Vlaamse deelnemers.