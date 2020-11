Bestuurder onder invloed crasht met hoge snelheid en raakt zwaargewond: schade niet te overzien

Roeselare Zetel schiet zomaar vooruit: automobi­lis­te gekneld achter het stuur van stilstaan­de wagen

5 november De brandweer moest donderdag over de middag uitrukken voor een wel heel ongewone interventie. Bij de alarmcentrale was gemeld dat in de Molenstraat in Roeselare iemand gekneld zat in een voertuig. De blussers zijn vertrouwd met dergelijke situaties maar linken die ook onmiddellijk aan een ongeval. Daar was dit keer echter geen sprake van. Een dame wilde na een bezoekje aan de radioloog weer wegrijden met haar auto. Maar voor ze daar de kans toe kreeg, schoot plots haar zetel vooruit. Daardoor raakte de dame gekneld tussen het stuur en de stoel. Ze kon geen kant meer uit. De brandweer moest de zetel gedeeltelijk demonteren om haar omzichtig uit het voertuig te evacueren. Het slachtoffer raakte niet gewond maar was wel erg geschrokken. Ze werd veiligheidshalve toch even naar het AZ Delta gebracht, voor een onderzoek.