Bestuurder knalt op wegversmalling

Van Gustaph tot Margriet Hermans: deze artiesten komen naar de Radio2 Parkies

De artiesten die deze zomer optreden in het Roeselaarse Sint-Sebastiaanspark tijdens de Radio 2 Parkies zijn bekend. In tegenstelling tot vorig jaar vinden de optredens niet langer plaats op vrijdag- maar op donderdagavond. De aftrap wordt op 6 juli gegeven door Mama’s Jasje. Een week later, op 13 juli zakt de Elton John Tribute Rocket Guy af naar Roeselare en op 20 juli staat Guy Swinnen Band op het podium in het park. Eurosongfinalist Gustaph komt op 27 juli een feestje bouwen en op 3 augustus is het de beurt aan MAKSIM. Margriet Hermans en Celien treden op 10 augustus op in Roeselare en Karen Damen en Top Guns zorgen op 17 augustus voor de muziek. De Radio 2 Parkies worden afgesloten met een seniorennamiddag op 24 augustus. Gary Hagger tekent die dag voor de sfeer. Toerismeschepen Matthijs Samyn (CD&V) is enthousiast over de programmatie. “Het zijn mooie namen, voor elk wat wils”, oordeelt hij. “Het belooft opnieuw een mooie muzikale zomer te worden.”