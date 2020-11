Bestuurder crasht tegen waanzinnige snelheid en raakt zwaargewond: schade niet te overzien

Ardooie organi­seert noodopvang tijdens verlengde herfstva­kan­tie

5 november In de strijd tegen het coronavirus werd de herfstvakantie verlengd. De gemeente Ardooie springt in de bres en organiseert noodopvang op 9, 10, 12 en 13 november. De noodopvang wordt voorzien in Filoe Ardooie en Koolskamp voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in de zorgsector en voor gezinnen met twee werkende ouders voor wie thuiswerken of verlof geen optie zijn. Een attest van de werkgever is hierbij vereist. Inschrijven voor de noodopvang moet gebeuren voor 7 november via kinderopvang@ardooie.be. Voor meer informatie kan je terecht op hetzelfde mailadres of op 051/74.40.40.