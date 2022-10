Bestelwagen knalt tegen boom langs de weg: twee gewonden

De bestuurder en de passagier waren met een Opel Vivaro dinsdagmorgen omstreks 8.30 uur onderweg langs de Bruggesteenweg tussen Lichtervelde en Gits. Op een bepaald moment liep het volledig verkeerd. De bestelwagen, die volgeladen was met werkmateriaal, week plots van zijn rijvak af naar rechts. Ze botsten tegen een boom langs de weg en kwamen uiteindelijk in tegenovergestelde richting tot stilstand. De passagier zat gekneld in de cabine en moest door de brandweer bevrijd worden. Allebei werden ze gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Beide waren bij bewustzijn, maar de passagier is er erger aan toe dan de bestuurder. Door het ongeval kon het verkeer een tijdlang maar in één richting passeren in de Bruggesteenweg.