Belgisch kampioenschap Boccia strijkt neer in Gits

Boccia is een paralympische sportdiscipline die erg lijkt op petanque. Men speelt het met gekleurde, kneedbare, lederen ballen en de sport kan zowel individueel als in teamverband gespeeld worden. Naargelang de beperking worden de ballen gerold met de hand, met de voet of met een hulpstuk. Met vier teams in evenveel categorieën levert de organiserende club de meeste ploegen en duo’s af. Het kampioenschap start om 9.30 uur. De prijsuitreiking is voorzien rond 17 uur. Publiek is welkom.