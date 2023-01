Basisschool De Mozaïek krijgt vernieuwd schoolgebouw

De school in de Delaeystraat, waar dit schooljaar 132 kinderen zitten, was al langer aan een opfrisbeurt toe. “Vooral met de elektriciteit hadden we de laatste jaren problemen, waardoor de nood aan vernieuwing hoog was”, legt coördinerend directeur Andy Vermeulen van scholengemeenschap StaHo uit. “Het net was eigenlijk veel te licht voor de noden van de school. Als men de vaatwasmachine in gang stak, gebeurde het zelfs dat alle borden plots uitvielen. Daar komt straks verandering in. In dezelfde adem worden ook de leidingen aangepakt, komt er overal dubbel glas en wordt er ook een nieuw ventilatiesysteem geïnstalleerd. Tegelijk wordt ook de kleuterblok gestript en zal de buitengevel opnieuw gevoegd worden.”