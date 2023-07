Basisonderwijs Dominiek Savio start nieuwe afdeling in Brugge: “We kijken ook al volop richting het zuiden van West-Vlaanderen”

Rommel­markt op de Vijfwegen

De wijk Vijfwegen, op de grens van Staden en Langemark-Poelkapelle, maakt zich op om op zondag 30 juli opnieuw heel wat volk te ontvangen. Dit voor de jaarlijkse rommelmarkt die steevast niet alleen heel wat standhouders maar ook kooplustigen lokt. De rommelmarkt wordt georganiseerd in de Langemarkstraat, het deel van de Kampstraat tussen de Langemark- en de Ontmijnersstraat), in de Ontmijnersstraat en in een stuk van de Stadensteenweg. Tussen 4 en 21 uur is er geen verkeer toegelaten in deze straten. Enkel deelnemers aan de rommelmarkt mogen er parkeren. Ook in de Ieperstraat en Rekestraat geldt een parkeerverbod aan de kant van de oneven huisnummers en in de Sint-Elooistraat aan de kant van de even huisnummers. Gezien de jaarlijkse belangstelling voor de rommelmarkt werd een circulatieplan uitgewerkt met eenrichtingsverkeer in de omliggende straten. Dat geldt van 7 tot 21 uur.