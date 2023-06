Barbecue van de brandweer van Gits aan 22ste editie toe

Wie wil oudste fitness van Roeselare overnemen? “Soms moet je in schoonheid kunnen afsluiten”

Bruno Bertrand (55) zoekt een overnemer voor Oase Body & Mind Institute in Roeselare. Het is voor hem steeds moeilijker om zijn praktijk als chiropractor én de oudste fitness van de stad allebei te runnen. “Moeilijke knopen moet je durven doorhakken”, zegt Bertrand, die zelf zeker aan boord blijft tot eind dit jaar. Maar of de fitness dan definitief sluit?