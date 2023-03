Bakkerij De Nieuwplatse kiest voor pop-up in Hooglede door de rioleringswerken in Gits: “We konden niet anders, maar we gaan van de nood een deugd maken”

Hooglede krijgt er dankzij Laurence Meurillon (30) en Bram Verhille (35) van bakkerij de Nieuwplatse in Gits - tijdelijk - een nieuwe bakkerij bij. In de voormalige Quirinuszaal opent op 23 maart een pop-upbakkerij, die zeker tot eind dit jaar op post blijft. Aanleiding voor de verhuis zijn de ingrijpende wegenwerken in Gits.

In hartje Gits zijn deze week de langverwachte rioleringswerken gestart. Het centrum zal daarbij gefaseerd opengebroken worden voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, waarbij regenwater en afvalwater apart afgevoerd worden. Nadien wordt dan ook het wegdek aangepakt en wordt er een éénrichtingslus ingevoerd. De werken zullen wellicht in het voorjaar van 2024 afgerond worden. Een flinke streep door de rekening van de handelaars langs het traject. Al zijn Laurence en Bram, die ondertussen al zeven jaar bakkerij De Nieuwplatse in de gelijknamige straat runnen, niet bij de pakken blijven zitten.

Quote We moesten iets doen. Niet alleen omdat we de klanten niet in de steek wilden laten, maar ook omdat we voor continuï­teit wilden zorgen voor onze vaste medewer­kers. Bakkersgas­ten zijn zeldzaam” Laurence

“Heel veel klanten stoppen bij ons als ze passeren met de wagen, maar door de werken zit dat er niet meer in”, vertelt Laurence (30). “Dus moesten we iets doen. Niet alleen omdat we de klanten niet in de steek wilden laten, maar ook omdat we voor continuïteit wilden zorgen voor onze vaste medewerkers. Bakkersgasten zijn zeldzaam en die willen we echt niet kwijt. Een kleine twee jaar geleden al zijn Bram en ik beginnen uitkijken naar een alternatieve locatie. Eerst in Gits, al zagen we snel in dat de omleidingen nagenoeg overal roet in het eten zouden gooien. Zo hebben we de blik op Hooglede gericht en in januari vorig jaar zijn we rond de tafel gaan zitten met Lukas en Pieter-Jan Hillewaere van de gelijknamige slagerij. Zij zijn de eigenaars van de achterliggende Quirinuszaal. Het klikte meteen, zeker omdat we mekaar ook kunnen versterken. De werken zijn in november gestart en op 23 maart openen we in de zaal de deuren van onze pop-up bakkerij. Zo gaan we van de nood een deugd proberen te maken. De juiste keuze, want de werken zijn nog maar een week bezig en nu al merken we dat de verkoop daalt.”

Geen half werk

Wie in de nieuwe zaak in Hooglede binnenstapt zal z’n ogen uitkijken. In de zaal werden houten wanden geplaatst die een winkelruimte van liefst 75 vierkante meter omvatten, compleet met een enorme U-vormige koeltoog, nieuwe vloerbedekking en nieuwe verlichting. “Daarvoor gingen we in zee met een bedrijf dat gespecialiseerd is in de inrichting van voedingswinkels. Zij stellen het materiaal, waaronder ook de koeltoog, ter beschikking. Het gaat om hetzelfde bedrijf dat twee jaar geleden ook onze winkel in Gits verbouwde. Eigenlijk was het oorspronkelijk de bedoeling dat die verbouwingen zouden samenvallen met de rioleringswerken, maar dat lukte niet omdat de rioleringswerken telkens uitgesteld werden (oorspronkelijk hadden

Gits niet vergeten

De bakkerij in Gits gaat dicht als de bakkerij in Hooglede opent, maar de Gitsenaars worden zeker niet vergeten. “Die zijn uiteraard zeer welkom in Hooglede, maar aan het oude gemeentehuis hebben we ook drie automaten opgesteld waar Gitsenaars dagelijks vers brood kunnen vinden. Tegelijk hebben we ook een gloednieuwe webshop opgericht waar je bestellingen kunt plaatsen. Gitsenaars die daar een taartje bestellen, zullen dat ook in Gits kunnen ophalen in de bakkerij. Het brood dat we in Hooglede verkopen, wordt voor alle duidelijkheid ook nog altijd gebakken in Gits. En als de werken voorbij zijn, keren we terug naar onze vertrouwde stek.”

Laurence geeft nog mee dat de Hoogledenaars in de loop van volgende week een flyertje in de bus zullen krijgen met info over de pop-up. De openingsuren aan het Quirinusplein zullen hetzelfde zijn als in Gits. Dat is dagelijks van 6.30 tot 18 uur, behalve op woensdag. Op zondag is de bakkerij opent tot 12.30 uur.

