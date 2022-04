Baantjeszwemmen in zwembad Savio start weer op

Roeselare Gilles verruilt de toog van De Vagant voor Sherry’s Pub: “Na 11 jaar is de tijd rijp voor een eigen zaak”

Na 11 jaar achter de toog te staan in De Vagant, opent Gilles -Chicon- Demeulenaere (30) zijn eigen café. Samen met z’n vriendin Selina Van Houcke (26) nam hij Sherry’s Pub langs de Westlaan over. Op vrijdag 15 april tappen ze er de eerste pintjes. “Ik heb enorm mooie tijden beleefd en enorm veel opgestoken in De Vagant, maar m’n grote droom was altijd al een eigen café”, aldus Gilles.

31 maart