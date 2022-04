Automobilist met 2,5 promille in de gracht: drie maanden rijverbod en alcoholslot

Op 21 september 2021 belandde Y.C. in de gracht in Hooglede. Zijn auto liep onherstelbare schade op. Nochtans was hij in mei 2020 al eens veroordeeld voor rijden onder invloed. “Hij heeft het duidelijk niet begrepen”, vond de openbare aanklager. “Toch wel”, antwoordde de advocaat van Y.C. “Hij rijdt nu met een elektrische fiets en laat zich voor zijn alcoholprobleem begeleiden.”