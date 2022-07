Automobilist kruipt zelf uit volledig verhakkelde Audi RS Q8 na duik in gracht Hooglede

Rond 0.30 uur reed de automobilist langs de Amersveldestraat van Handzame richting Sint-Jozef de Geite. In een flauwe bocht naar links ging het aan hoge snelheid helemaal fout. Aan de rechterkant van de weg knalde de krachtigste SUV-coupé uit het Audigamma met een vermogen van zo’n 600 pk in de gracht. Door de klap werd de wagen opnieuw op de weg gekatapulteerd en kwam enkele tientallen meters verder aan de andere kant van de weg tot stilstand. De volledige weg lag volledig bezaaid met brokstukken en auto-onderdelen. Het volledige dak en de rechterkant van de exclusieve wagen met gepersonaliseerde nummerplaat werden afgerukt of weggeslagen en bleven in de gracht of het wegdek achter.