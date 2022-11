Arbeiders Golfkarton Soenen gaan maandag weer aan de slag: “Terug ruimte voor constructief overleg”

Donderdagnamiddag kwam de directie van het verpakkingsbedrijf met een voorstel. De anciënniteitsvergoedingen - het grootste pijnpunt voor de vakbond - werden daarin eerst niet aangepast, maar het voorstel opende wel de deur voor nieuw overleg. “Het is bespreekbaar en dus is dit een flinke stap vooruit”, vindt Deef Borlee van ACV Bie. “Bovendien engageerde de directie zich om samen tot een oplossing te komen waar iedereen tevreden mee is. Daarom willen de werknemers ook een positief signaal geven en gaan ze maandag weer aan de slag. Volgende vrijdag zal gestemd worden over het voorstel en op basis daarvan gaan we rond de tafel zitten. We zijn er dus nog lang niet, maar er is ten minste weer ruimte voor constructief overleg.”