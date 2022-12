Animal Rights komt met undercoverbeelden in kalkoenstallen: “Dit is het ‘normaal’ van de commerciële kalkoenhouderij”

Hooglede/Heuvelland/Wortegem-PetegemDierenrechtenorganisatie Animal Rights, die in de voorbije jaren al meermaals dergelijke beelden publiceerde, heeft in drie kalkoenstallen in Heuvelland, Hooglede en Wortegem-Petegem beelden gemaakt van zieke, dode en creperende kalkoenen. Volgens een kalkoenkweker uit de regio zijn de beelden in het ziektehok gemaakt, waar de zieke dieren apart zitten van de rest. “Dat levert een vertekend beeld op.”

“Het is duidelijk dat de doodzieke kalkoenen noodzakelijke zorg onthouden wordt”, zegt campagnecoördinator Els Van Campenhout. “Nog levende kalkoenen zitten tussen vertrappelde karkassen die er op sommige plekken duidelijk al dagen liggen. Veel dieren hebben pootproblemen, wonden, tumoren of misvormingen. Veel dieren zijn besmeurd met mest, hebben kale plekken en kunnen amper op hun poten staan. Van verzorging is geen enkele sprake. Karkassen die duidelijk al dagen in de stal liggen worden in de vieze, modderige ondergrond getrapt door andere kalkoenen. Die moeten toezien hoe hun dode soortgenoot door maden verteerd wordt.”

Quote “In elke kwekerij is er verplicht een aparte ruimte van 3 op 3 meter voor de zieke kalkoenen. Die beesten zien er niet goed uit. Ze hebben weinig veren en kale plekken. Maar die ruimte staat los van de gezonde dieren. U mag twee keer raden waar de activisten het liefst hun beelden maken.” Krist Vanoverberghe, Kalkoenkweker

Aparte ruimte

Waar de beelden dit keer precies gemaakt zijn is niet duidelijk, maar het is niet de eerste keer dat kalkoenkwekerijen in onze regio geviseerd worden door activisten. Zo werd eind vorig jaar ook al gefilmd in stallen in Lendelede, Lichtervelde, Geluwe en Wulvergem. Toen werd er onder meer bij Krist Vanoverberghe uit Lendelede binnengedrongen. Hij reageert boos op het nieuws dat er terug beelden gemaakt werden bij z’n collega’s. “Men is maar op één iets uit en dat is de hele vleesindustrie beschadigen”, zucht hij. “In elke kwekerij is er verplicht een aparte ruimte van 3 op 3 meter voor de zieke kalkoenen. Die beesten zien er niet goed uit. Ze hebben weinig veren en kale plekken. Maar die ruimte staat los van de gezonde dieren. U mag twee keer raden waar de activisten het liefst hun beelden maken. En natuurlijk levert dat ziektehok dan een vertekend beeld op. Als je beelden toont van in een ziekenhuis, dan betekent dat niet dat de hele bevolking ziek is. Maar die indruk willen ze wel wekken.”

Animal Rights maakte de beelden over aan de inspectiedienst Dierenwelzijn en is van plan klacht neer te leggen tegen de betrokken bedrijven. “Bovendien dienen we een klacht bij het parket in via onze advocaat tegen de drie betrokken bedrijven voor het onthouden van zorg en de onhygiënische levensomstandigheden”, aldus Van Campenhout. “Als dit met huisdieren zou gebeuren, waren de dieren al lang in beslag genomen en zou de eigenaar nooit nog dieren mogen houden. Wij vinden dat er hier hard opgetreden moet worden. Dit is verwaarlozing en dierenmishandeling.”

Helft blijft leven

Krist Vanoverberghe countert. “Ja, er sterven dieren in dat hok. Zowat de helft slaat zich erdoor, dankzij medicatie. De andere helft niet. En die karkassen moeten dan opgeruimd worden. Maar als je van zeven uur ‘s morgens tot tien uur ‘s avonds in de weer bent, dan kan ik begrijpen dat er soms eens een vogel blijft liggen tot de ochtend erop. Ik kan je verzekeren dat de kalkoenen het hier goed hebben. Het doet pijn om voortdurend op zo’n manier afgeschilderd te worden. Dierenwelzijn is op elk moment van de dag welkom om de situatie in onze stallen te komen kijken en daarmee denk ik dat ik voor heel veel collega’s spreek.”

‘Hel op aarde voor kalkoenen’

Met de beelden nemen de activisten de kalkoenenvleesindustrie in het algemeen in het vizier. “Dit zijn geen excessen. De beelden spreken voor zich, maar zelfs zonder beelden zijn stallen de hel op aarde voor kalkoenen. Dit is het ‘normaal’ van de commerciële kalkoenhouderij. De meeste kalkoenen komen nooit buiten, tot het transport naar het slachthuis. De snavels van kalkoenen worden nog altijd routinematig afgebrand, terwijl de vogels geselecteerd worden op snelle groei en omvangrijke spiermassa. Daarom is het ook geen wonder dat er zoveel pootproblemen voorkomen.”

Actie bij kalkoenenslachthuis

Net als vorig jaar plant Animal Rights een actie aan het enige kalkoenslachthuis van ons land. In de nacht van donderdag 8 december op vrijdag 9 december vatten actievoerders tussen 22.30 uur en 1 uur post bij de poorten van Volys Star in Lendelede. Daar brengen ze de dieren een laatste groet.

