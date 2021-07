Ambulance botst op weg naar ziekenhuis tegen voorligger: mug-heli rukt uit voor vijf gewonden

Hooglede/Merkem/RoeselareIn Hooglede raakte zondagavond een ziekenwagen van de dienst 100 Merkem betrokken in een zwaar ongeval. Daarbij raakten vier mensen gewond: de twee ambulanciers, een mug-arts en de patiënte die al vervoerd werd. In het andere voertuig raakte een dame gewond. Wegens het aantal slachtoffers snelde ook de mug-heli te hulp. De ziekenwagen, amper een maand oud, liep zware schade op.

Het ongeval gebeurde rond 19.15 uur langs de Diksmuidesteenweg in Hooglede. Een ziekenwagen, gevolgd door een mug-wagen, was vanuit Merkem met een patiënte op weg naar het AZ Delta in Roeselare. Aan boord voor de dringende medische tussenkomst: twee ambulanciers en een mug-arts die zich mee over de patiënte ontfermde. De bestuurder van de ziekenwagen verkeek zich op een bepaald moment op een voorligger, een Jeep die links wilde afslaan naar de parking van zomerbar De Commerce.

Volledig scherm De bestuurster van de Jeep kreeg ter plaatse de dingendste zorgen toegediend, na het ongeval op de Diksmuidesteenweg in Hooglede, en werd vervolgens ook naar het AZ Delta in Roeselare overgebracht. © Hans Verbeke

Onverwacht manoeuvre

Volgens Brandweer Westhoek reed de ziekenwagen prioritair en had ze dus voorrang. Het leek er zondagavond op dat de ziekenwagen bezig was met een inhaalmanoeuvre en de bestuurder verrast werd door een onverwacht manoeuvre van de Jeep. Die werd links achteraan zwaar aangereden en tolde in het rond. De ziekenwagen kwam in het midden van de straat tot stilstand. Vanuit de meerijdende mug-wagen werd onmiddellijk groot alarm geslagen. Vier ziekenwagens en de mug-helikopter repten zich ter plaatse, de Diksmuidesteenweg werd plaatselijk voor alle verkeer afgesloten.

Volledig scherm De ziekenwagen van Merkem reed achteraan in op een Jeep die een manoeuvre uitvoerde op de Diksmuidesteenweg in Hooglede. © Hans Verbeke

Geen levensgevaar

Het ongeval zorgde onmiddellijk voor een kleine toeloop van bezoekers van de zomerbar De Commerce. Hulpverleners bekommerden zich over de slachtoffers. Eén van de ambulanciers leek ernstig gewond maar iedereen was bij bewustzijn en volgens de eerste berichten verkeerde niemand in levensgevaar. De slachtoffers werden overgebracht naar het AZ Delta in Roeselare en het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper. De Diksmuidesteenweg bleef plaatselijk ruim een uur afgesloten voor alle verkeer.

Volledig scherm De ziekenwagen van Merkem liep zware schade bij de botsing op de Diksmuidesteenweg in Hooglede. © Hans Verbeke

Volledig scherm Na de botsing op de Diksmuidesteenweg in Hooglede snelde ook de mug-heli ter hulp. © Hans Verbeke