Allen 8830 gaat opnieuw op zoek naar de Homo Universalis van Hooglede-Gits

Pionier van de judosport, Roland Cambier (97), overleden

Verschillende judoclubs in de regio zijn in rouw na het overlijden Roland Cambier. De Roeselarenaar stond aan de wieg van verschillende van die verenigingen en bereikte als judoka zelf de 9e dan. Dat is de op een na hoogste graad die je in judo kunt bereiken. Cambier werd 97 jaar.