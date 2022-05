Allen 8830 gaat op zoek naar de Homo Universalis van Hooglede en Gits met ‘Summer Games’

“Het idee voor de Summer Games ligt al twee jaar in de kast, maar corona zorgde voor wat vertraging”, legt Dimitri Carpentier uit. “Op ‘t Cringhene in Gits zullen deelnemers liefst dertig verschillende spelletjes voorgeschoteld krijgen, waarbij er van (maximaal) 88 deelnemers naar één winnaar gegaan wordt, volgens het concept van Homo Universalis. In de eerste ronde starten we met acht groepen van elf, in de tweede ronde gaan we van 48 naar 24 deelnemers, in de derde gaan we van 24 naar 12 en in de vierde ronde gaan we van twaalf naar zes. Daarna valt er telkens één persoon af, tot er nog één iemand over blijft. Hij of zij wordt de meest veelzijdige inwoner van de gemeente en krijgt een trofee en een unieke prijs.”