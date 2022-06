70 schilderijen voor 70ste verjaardag: kunstschilder Michel exposeert voor het eerst solo

Na een carrière van zo’n 32 jaar als drukker herontdekte Michel, die als jongeman hoger kunstonderwijs genoot in Roeselare, op zijn zestigste zijn passie voor de schilderkunst. Hij ging tekenles geven, richtte een atelier in in zijn huis in de Roeselarestraat en zit er al tien jaar lang elke voormiddag te schilderen. Hij werkt zowat drie maanden aan één schilderij. “Een veelschilder ben ik niet”, zegt hij. “Maar het leek me wel toepasselijk om zeventig werken te exposeren voor mijn zeventigste verjaardag. Enkele werken die ik in de loop der jaren aan vrienden en familie schonk heb ik tijdelijk moeten terug vragen voor de expo.”

Magisch realisme

Het is de eerste keer dat Michel solo tentoon stelt, al was zijn werk een paar jaar geleden ook te zien in het voormalige gemeentehuis van Gits tijdens Gits kermis, terwijl hij ook al meermaals deelnam aan Atelier in Beeld. Onlangs nog, tijdens de Dag van de Zorg, exposeerde hij ook samen met enkele collega’s in Dienstencentrum Ten Elsberge in Roeselare. De tentoonstelling opent op vrijdagavond in de kapel van ‘t Hoge in de Hogestraat 170. Op zaterdag 4 en zondag 5 juni kan je er terecht van 10 tot 18 uur, op maandag 6 juni van 10 tot 17 uur.