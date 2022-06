51-jarige motorrijder sterft na klap tegen bloembak

Gits/Gistel/Oostvleteren Eerste West-Vlaam­se blauwe besjes op de kaart bij ‘t Verschil

De eerste West-Vlaamse blauwe bessen van het seizoen werden woensdag geveild in de REO Veiling in Roeselare. Het eerste kistje, dat gekocht werd door groothandel Duva in Gistel, werd zaterdag geschonken aan Bistro ‘t Verschil in Gits. Chef Tom Cloet is van plan de Belgische lekkernij in een dessertje te verwerken.

4 juni