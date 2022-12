2023 wordt jaar van grote riolerings-en wegenwerken in Gits: “Waar mogelijk proberen de hinder te beperken”

Hooglede2023 wordt een jaar van grote werken in Gits. Op 27 februari gaan namelijk de langverwachte rioleringswerken in het hart van het dorp van start. Die zullen pas eind januari 2024 afgerond zijn. Aansluitend wordt ook de felbesproken eenrichtingslus ingevoerd. “Tijdens de werken zullen we er alles aan doen om de hinder waar mogelijk te beperken”, zegt schepen van Openbare Werken Arne De Brabandere (CD&V). Opvallend is dat er ook rekening gehouden wordt met Gits Kermis.

Alles samen hebben de werken een prijskaartje van 2,34 miljoen euro. Tijdens een infovergadering in sporthal Ogierlande werd de timing van de werken toegelicht. Het centrum krijgt een gescheiden rioleringsstelsel, waarbij regenwater en afvalwater apart afgevoerd worden. Concreet zal er ongeveer een jaar gewerkt worden in hartje Gits, in minstens zes verschillende fases. Woningen zullen - al dan niet met tijdelijke steenslag - wel altijd te voet bereikbaar zijn tijdens de werken. In december en januari 2024 wordt het wegdek dan verder afgewerkt, worden er nieuwe parkeerplaatsen aangelegd en wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd. Veel Gitsenaars hadden zich daar eerder tegen verzet, maar het gemeentebestuur hield voet bij stuk.

Volledig scherm Het nieuwe circulatieplan dat in 2024 start. © RV/Hooglede

Timing

Op 27 februari wordt gestart in de H. Sacramentstraat aan de nutsleidingen en tussen halfweg maart en eind mei gaat het wegdek er effectief open. Tussen eind mei en half augustus is het deel van de Stationsstraat tussen de Sacramentstraat en de Singellaan (ter hoogte van de apotheker en de nieuwe Delhaize) aan de beurt, tussen begin augustus en half september gaat dan de Kapellestraat open, na half september volgt het deel tussen de Kapellestraat en de Torhoutstraat en als laatste wordt de Gitsbergstraat en het kruispunt met de Singellaan aangepakt. Ter hoogte van de school zal één stukje nog onaangeroerd blijven, in afwachting van de werken daar.

Quote Tijdens de nutswerken aan de voetpaden zullen de handelaars nog bereikbaar zijn. Maar tijdens de effectieve riolerings­wer­ken zal dat moeilijker worden. Al doen we ons uiterste best om - in overleg met de handelaars en de aannemer - waar mogelijk oplossin­gen te vinden.” Arne De Brabandere

Oplossingen zoeken

“De werken in de Sacrament-en Kapellestraat trekken we bewust uit elkaar, omdat veel mensen die in de Kapellestraat wonen een achteruitgang hebben in de Sacramentstraat”, legt de schepen uit. “Wat de handelaars langs de route betreft, tijdens de nutswerken aan de voetpaden zullen die nog bereikbaar zijn. Maar tijdens de effectieve rioleringswerken zal dat echter moeilijker worden. Al doen we ons uiterste best om - in overleg met de handelaars en de aannemer - waar mogelijk oplossingen te vinden. Zo wordt voor de bakkerij bijvoorbeeld nagedacht over een broodautomaat op de Markt. Ook met de mensen van Delhaize wordt nog gepraat.”

Bar kermismaandagcomité verhuist

Nog volgens De Brabandere wordt ook rekening gehouden met Gits Kermis. “Tijdens Gits Kermis zal er in de Kapellestraat gewerkt worden, maar de werken in het deel van de Nieuwplaats tussen de Sacramentstraat en de Singellaan zouden tegen dan zeker klaar moeten zijn. In het deel richting Torhoutstraat zullen wellicht wel al nutswerken bezig zijn, maar dat vormt geen probleem. Aan het cultureel centrum zullen dus zoals altijd kermiskramen kunnen staan. Wel hebben we het Kermismaandagcomité gevraagd om de bar meer richting Torhoutstraat te concentreren in de plaats van voor de kerk. De Gitsbergstraat en de Grijspeerdstraat moeten namelijk open blijven voor het verkeer en we willen niet dat iemand omver gereden wordt op kermismaandag. Ook met de mensen van Gits Koerse is trouwens nog overleg gepland, want ook op die koers zullen de werken invloed hebben.”

Volledig scherm Het stuk van de Nieuwplaats tot aan de Sacramentstraat zal af zijn in september 2023. Richting Torhoutstraat wordt wel nog gewerkt aan de nutsvoorzieningen dan. © Sweco

Volledig scherm Schepen Arne De Brabandere © Sam Vanacker

Volledig scherm Tegen Gits Kermis 2023 moet dit deel van de Stationsstraat afgerond zijn © Sweco

Volledig scherm Arne De Brabandere in de Stationsstraat © Sam Vanacker

