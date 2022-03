Zwangere Iryna en zesjarig dochtertje vinden onderdak in ons land: “Hopelijk kan ik in Oekraïne bevallen”

Iryna en haar zesjarige dochter verblijven bij een gastgezin in Tielt-Winge. Ze zaten dagenlang in hun auto om vanuit Lviv naar ons land te geraken. Voor Iryna was het een moeilijke beslissing, ze wilde haar land helpen, maar ze is zwanger. Haar man is achtergebleven om te vechten, net zoals in vele gezinnen. 13.282 Oekraïners zijn intussen geregistreerd in ons land, amper 15 procent is man, 46 procent is vrouw en 39 procent is nog kind. Iryna wil zo snel mogelijk terug naar huis. “In september moet ik bevallen en dat wil ik graag in Oekraïne doen”, vertelt ze heel emotioneel.