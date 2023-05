Zonnebrandcrème smeren? Enkel in combinatie met deze 2 maatregelen ben je volledig beschermd

Een mooi bruin kleurtje? Liever niet. Elke dag krijgen meer dan honderd Belgen de diagnose van huidkanker. Schadelijke uv-stralen, van de zon of zonnebank, zijn de grootste boosdoeners. Zonnebrandcrème smeren is cruciaal, maar alleen effectief in combinatie met twee andere gouden tips.

Ook al leken de voorbije weken natter dan ooit, als de zon er is, brandt ze fel. De zomer is in zicht, maar eigenlijk is het belangrijk om je huid het hele jaar door te beschermen. Want de schadelijke uv-stralen, afkomstig van de zon, zijn de belangrijkste oorzaak van huidkanker. Maar liefst 1 op de 5 Belgen krijgt in de loop van zijn leven de diagnose. Dat cijfer omvat alle soorten huidkanker, niet alleen melanoom, de meest agressieve vorm.

Toch is tot 70% van de huidkankers wereldwijd te voorkomen door preventieve bescherming. Pas deze drie gewoonten consequent en altijd samen toe. Zeker nu we hopelijk een zonovergoten zomer tegemoet gaan.

1. Blijf uit de zon na de middag

Tussen 12 en 15 uur schijnt de zon het felst. Zoek dan zo veel mogelijk de schaduw op. Je boterhammen opeten in het gras of op een terrasje in de zon genieten van een kopje koffie: het klinkt verleidelijk, maar doe het liever niet op het heetst van de dag. Je huid zal je dankbaar zijn.

Ben je op vakantie, dan is het extra belangrijk om uit de zon te blijven na de middag. Water en zand zorgen er met omgevingsstraling voor dat je, zelfs in de schaduw, nog meer wordt blootgesteld aan de zon. En dat is ook op wintersportvakantie zo, want sneeuw heeft hetzelfde effect.

2. Bedek je huid

Draag je op warme zomerdagen liefst zo weinig mogelijk? Dat snappen we, al is dat voor je huid niet het beste idee. Kledij beschermt je huid tegen schadelijke uv-straling. Ook een hoed of pet en een zonnebril met uv-bescherming zijn een goed idee. Kies ook liever voor katoen dan voor linnen, want dicht geweven stof beschermt beter.

3. Smeer je in

Wellicht een open deur die we intrappen, maar toch kan het niet vaak genoeg gezegd. Eigenlijk zou je het hele jaar door ‘s ochtends alle niet-bedekte lichaamsdelen moeten insmeren met zonnebrandcrème. Maar vooral wanneer de zon fel schijnt, is het belangrijk om de blootgestelde delen van je huid om de 2 uur royaal in te smeren. Die moet minstens factor 30 en uv-A- en uv-B-filters hebben en waterbestendig zijn. Vergeet ook je lippen en oren niet. Zweet je fel of ga je zwemmen? Smeer je dan opnieuw in na een douche of duik.

Werken in de zon

Denk je bij zonnebrandcrème vooral aan vakantie in een zonovergoten oord? Wie buiten werkt, wordt het hele jaar door blootgesteld aan de zon. En loopt dus ook meer risico om te verbranden, zonder goede bescherming. 9% van de actieve bevolking werkt niet op kantoor, maar vertoeft buiten, in weer en wind. Voor mensen in de bouwsector werkt Stichting tegen Kanker samen met Constructiv, de dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector.

“In de buitenlucht mogen vertoeven, is een van de mooie aspecten van ons werk in de bouwsector”, zegt Willem Van Peer, manager bij Constructiv. “Maar daar zijn ook risico’s aan verbonden, die soms al eens vergeten worden. Het blijft belangrijk om je te beschermen tegen schadelijke uv-stralen. Gelukkig kan je de schade beperken: bepaalde buitenactiviteiten niet vlak na de middag plannen, gepaste kledij dragen en zonnebrandcrème smeren.”

Stichting tegen Kanker wil hoop omzetten in overwinning. Lees hier meer over kankeronderzoek en de schadelijkheid van uv-straling.