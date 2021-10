Zijn we nu vatbaarder voor verkoudheid en griep? En hoe merk je het verschil met corona? 6 vragen aan viroloog Marc Van Ranst

Buitenlands voetbal Opnieuw wangedrag: Hongaarse fan raken slaags met stewards, Stones: “Ik kan niets goed over hen zeggen”

12:49 Opnieuw ongeregeldheden met Hongaarse fans. Een maand na de incidenten in Boedapest - ook toen was Engeland de tegenstander - liep het nu fout op de tribunes van Wembley. Ook in het andere WK-kwalificatieduel in groep I was er tumult: de Polen kregen flesjes over zich heen.