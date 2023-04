Zeker zijn dat uw bod aanvaard wordt? Koop de makelaar om: VTM-programma brengt gesjoemel aan het licht

ONZE OPINIE. “In haar drang om het ondernemer­schap te stimuleren heeft Vlaanderen zich vergalop­peerd”

Tientallen gezinnen in West-Vlaanderen blijven achter met een half afgewerkt huis nadat hun bouwpromotor failliet ging. De sectorfederatie wijst daarvoor naar de Vlaamse regering die in 2019 een wet afschafte. “Die recuperatie is te gemakkelijk”, schrijft onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert. “Al heeft de sector een punt als ze pleit voor de terugkeer naar een beperkte vorm van overheidscontrole.”