Yabba Dabba Doo: ‘Flintstone-huis’ mag poppen en dino’s in tuin laten staan

Het Flintstone-huis is al sinds 1976 te bewonderen in de gemeente Hillsborough, vlakbij San Francisco. Florence Fang kocht het huis in 2017; ze was namelijk een grote fan van 'de Flintstones’, de cartoon uit de jaren 60 waarop het ontwerp gebaseerd is. Het probleem was echter dat Fang ook de tuin met dinosaurussen en poppen begon te decoreren. De maat was vol toen ze in grote kleurrijke letters de kreet ‘Yabba Dabba Doo!’ liet plaatsen.