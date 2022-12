Worstel je net als de kandidaten uit ‘Out of Office’ met je mentale gezondheid? Doctor in de psychologie geeft tips voor mentale veerkracht

In VTM-programma ‘Out of Office’ doen vijf dappere deelnemers mee aan een letterlijk baan-brekend experiment. Ze stappen uit de ratrace en trekken naar zorgboerderij de Emiliushoeve, waar presentator Bruno Vanden Broecke en de bijzondere medewerkers van de hoeve hen de ruimte en tijd geven om te reflecteren, achterom te kijken en vooruit te blikken. Dat zorgt voor herkenbare gesprekken, die kijkend Vlaanderen niet onberoerd laten. Maar wat zijn nu precies die valkuilen die de deelnemers tegenkwamen? En wat als je zelf worstelt met perfectionisme en het gevoel hebt altijd bereikbaar te moeten zijn? Elke Geraerts, doctor in de psychologie, licht toe.

B“Vraag eender wie vandaag hoe het gaat, en het antwoord klinkt gegarandeerd: druk. We zeggen graag dat we het o zo druk hebben, maar zo normaliseren we stress en voelt falen of bezwijken onder de druk als geen optie.” Elke Geraerts is doctor in de psychologie en auteur van de bestseller ‘Mentaal kapitaal’. Ze is al jaren een veelgevraagd spreker bij bedrijven en in haar lezingen hamert ze op het belang van mentale veerkracht. Daarin investeren leidt tot meer focus, geluk en productiviteit, maar veerkracht is ook het ideale antigif tegen stress. Om ons mentaal welzijn te visualiseren, gebruikt Elke graag de metafoor van een batterij. “Die heeft een groene, een gele, een oranje en een rode zone, gaande van veerkrachtig, vol zelfvertrouwen en leergierig tot gestresseerd en futloos. Om alert te blijven en te weten of je in de gevarenzone komt, kun je een aantal technieken toepassen.”

“Mentaal welzijn begint bij bewustzijn. Check op tijd bij jezelf hoe het écht met je gaat”, zegt Elke. “Hoe voel je je? Doe je graag wat je doet? Gedragsveranderingen zijn vaak een goede indicator. Was je altijd extravert, maar ben je plots meer in jezelf gekeerd? Voel je je vaker schuldig? Slinger je anderen sneller verwijten naar het hoofd? Was je vroeger een perfectionist, maar maakt het je nu allemaal niet meer uit? Als je te lang doorgaat zonder af en toe pauze te nemen, even uit te zoomen en jezelf af te vragen hoe het gaat, kom je snel in de rode gevarenzone terecht. Dan gaat het licht uit, letterlijk en figuurlijk.”

Energiegevers versus energievreters

“Van zodra je je bewust wordt van je eigen gedrag, is het ook makkelijker om die verschillende zones te herkennen. Ik luister bijvoorbeeld heel graag podcasts om iets bij te leren, behalve wanneer ik in de gele of oranje zone zit. Dan heb ik geen zin in externe prikkels en weet ik: ik moet gaan wandelen, de natuur in.” Energiegevers en energievreters, die kun je makkelijk zelf herkennen, zegt Elke. “Vaak vergeten we along the way wat ons echt energie geeft. Sporten, lezen, meer tijd met vrienden of je gezin: wat deed je vroeger graag? Dat kan trouwens wél werkgerelateerd zijn, ook als je stress ervaart. Probeer die drive terug te vinden die je deed solliciteren voor je job.” Daarnaast kunnen ook voedingssupplementen voor een natuurlijke energieboost zorgen. Zo helpt saffraan om te ontspannen en positief te blijven.

Quote “We hebben het gevoel dat we elke mail, elk whatsappbe­richt meteen moeten beantwoor­den en dat we altijd bereikbaar moeten zijn. Alleen: is dat echt zo?”

Maar wanneer we enkel bezig zijn met energievreters, dreigen we over onze grenzen heen te gaan. Vooral wie perfectionistisch is en niet makkelijk nee durft te zeggen, heeft het moeilijk om zijn grenzen te bewaken. Elke: “Ik zeg altijd: nee is het nieuwe ja. Durf je limieten aan te geven, je kunt immers niet altijd en voor iedereen het goede doen.”

Altijd bereikbaar

Perfectionisme en de drang om altijd ‘ja’ te zeggen: het is ook iets waar de deelnemers in ‘Out of Office’ mee worstelen. Elke: “Op het werk moeten we constant ‘aan staan’. Of beter, dat dénken we. We hebben het gevoel dat we elke mail, elk whatsappbericht meteen moeten beantwoorden. Alleen: is dat echt zo? We zijn op een bepaalde manier verslaafd geraakt aan het constant bezig blijven. Zo hoeven we ons nooit meer te vervelen. Maar dat is een vicieuze cirkel. Hoe meer je jezelf onmisbaar waant, hoe meer stress je ervaart. Die extra stress neemt meer cognitieve ruimte in, waardoor je sneller afgeleid bent en nog meer prikkels gaat absorberen, bijvoorbeeld van je smartphone. Je verliest je focus en bent minder productief, wat voor nog meer stress zorgt.”

Over olifanten en konijnen

“Durf regelmatig te ontkoppelen en onbereikbaar te zijn”, adviseert Elke. “Voor sommigen is dat hun smartphone op vliegtuigstand zetten, voor anderen helpt het om een vast tijdstip te communiceren aan collega’s waarop ze niet bereikbaar zijn. Constant ‘aan staan’ is niet houdbaar op lange termijn. Door af en toe te ontkoppelen, kunnen we volledig focussen en écht goed werk leveren.” En ook wanneer je wel bereikbaar bent, is het belangrijk om je focus scherp te stellen. “Ik gebruik graag de metafoor van de olifant en de konijnen. Wanneer je achter een olifant aan moet gaan, laat je dan niet afleiden door de konijnen. Daarmee bedoel ik: laat je niet te snel meeslepen door de waan van de dag. Veel mensen openen bij het begin van de werkdag meteen hun mailbox. Daar springen allemaal dringende to do’s uit, als konijnen uit hun hok. Je hebt de neiging om je volledige aandacht en energie aan die konijnen te geven. Maar zo verlies je al snel een groter project uit het oog, dat je energie geeft en ervoor zorgt dat je elke dag met passie naar het werk gaat. Dat is de olifant. Ik adviseer daarom vaak om de dag te beginnen met die olifant. Zo heb je genoeg energie om konijnen na te jagen én om je nuttig te voelen. Voel je dat die mailbox niet kan wachten? Ook dat is een kwestie van prioriteiten stellen en je grenzen bewaken.”

