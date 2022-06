Word jij het nieuwe #Festivaldi-gezicht? Maak kans op festivaltickets én een exclusieve outfit van ALDI

Kijk je ernaar uit om deze zomer die knaldrang los te laten op de festivalweide? Blijf dan nog even hangen. Want ALDI introduceert #Festivaldi, een wedstrijd om jezelf op te werpen als festivalgezicht en zo kans te maken op gratis (ja, echt) festivaltickets én een iconische ALDI-outfit. Schrijf je in en wie weet passeer jij binnenkort met een gratis polsbandje én in een hyperexclusieve ALDI-outfit langs de security.

Wat ALDI met festivals heeft? Simpel: het is de ideale supermarkt om je campinginkopen te doen, want je vindt er alle essentials om een weekend te overleven aan betaalbare prijzen. Denk aan chips, frisdrank, spaghettisaus, instantnoedels of … never say never, groenten en fruit. Altijd slim! En hoe meer je bespaart op je aankopen, des te meer je kunt spenderen op de festivalweide zelf, toch?

Pure cult: de ALDI #Festivaldi-collectie

Deze zomer kun je bij ALDI niet alleen extra voordelig jouw volledige campinguitzet shoppen, met wat geluk sta je op de weide zelf te blinken in een hyperexclusieve ALDI-outfit. Voor de allereerste keer lanceert de supermarktketen een eigen, unisex kledinglijn: de ALDI Original-collectie. Centraal staan de typerende wit-blauwe strepen van het iconische ALDI-logo.

De vijfdelige capsulecollectie is alles wat jij als zorgeloze festivalganger nodig hebt om in alle omstandigheden mee te kunnen brullen met je favoriete artiesten: een hoodie, een T-shirt, een tracksuit en een omkeerbaar vissershoedje. Als jij straks in jouw ALDI-outfit door de massa flaneert, voel je je vanzelf de patroonheilige van de festivalgangers. Bovendien ben je met elk van deze wit-blauwe collector’s items makkelijk van mijlenver te herkennen. Zeg nu zelf, erg slim als je elkaar op de weide wil treffen!

De items zijn misschien een tikkeltje fout, maar vooral extreem stylish. De internationale modehuizen weten het al langer: sportkleding is niet alleen waanzinnig comfortabel, het is ook een stijlstatement van jewelste. Net daarom is deze exclusieve ALDI Original-collectie niet te koop in de winkels. Wil je er toch in shinen? Neem dan deel aan de wedstrijd die ALDI organiseert om jou de zomer van je leven te bezorgen.

Zo word je festivalgezicht

De #Festivaldi-wedstrijd is simpel. Registreer jezelf als festivalgezicht via de website van ALDI en laat weten hoe jij die rol een eigen smoel zou geven. Stuur een foto in van jezelf en overtuig de jury in enkele zinnen van jouw eigenheid, creativiteit en waarom jij het verdient om als festivalgezicht gratis eropuit te trekken. 30 uitverkorenen krijgen thuis een iconische ALDI-festivaloutfit toegestuurd en winnen dagtickets om te gaan viben op een van de drie deelnemende muziekfestivals: het electro-rockfestijn Les Ardentes, het alternatieve Dour Festival of Lokerse Feesten.

En dat is nog niet alles. Op elk van deze drie Belgische muziekfestivals wordt door het ALDI-team een foto van de 10 aanwezige festivalgezichten genomen, vlak voor ze de weide betreden. Post die op je persoonlijke Instagramfeed en sprokkel voor middernacht zo veel mogelijk likes onder festivalgangers. Het #Festivaldi-kiekje met de meeste hartjes wint viptickets voor Camping Comfy in Kiewit. Beter wordt ‘t niet!

Wil jij binnenkort de festivals onveilig maken als ALDI-festivalgezicht? Neem dan nu deel aan de #Festivaldi-wedstrijd en beleef een onvergetelijke festivalzomer in een exclusieve ALDI-outfit!