Witte Huis in lockdown: man aangehouden na "verdachte activiteit"

LB

15u12

Bron: CBS News, WJLA, ABC7

ABC7 Een man is aangehouden na 'verdachte activiteit'.

Het Witte Huis in Washington DC in vanmorgen (lokale tijd) in lockdown. Een man is aangehouden na "verdachte activiteit" voor de ambtswoning van de president. Dat meldt de US Secret Service.