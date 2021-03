Winkelmanager getuigt over rellen in Luik: “Met klanten naar voorraadkamer gevlucht”

Bouwunie wil arbeiders op de werven laten vaccineren

10:00 Bouwunie, de vereniging die de zelfstandigen en kmo's in de bouwsector in Vlaanderen vertegenwoordigt, vraagt om voor de bouwvakarbeiders de vaccinaties te laten zetten door een externe preventiedienst ter plaatse op de werf. "Op die manier vermijden we vertragingen en zijn de ploegen gezamenlijk ingeënt en beschermd", zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens. Volgens de taskforce vaccinatie is zo'n vaccinatie op de werf op dit moment niet aan de orde.